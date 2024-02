La grave acusación de la ex de Nito Artaza

Desde Las Vegas, Cecilia Oviedo , la ex mujer de Nito Artaza , brindó un móvil en vivo para Intrusos (América) y criticó duramente a Cecilia Milone . En detalle, la ex vedette apuntó contra el padre de su hijo y la reconocida actriz por haber vivido un relación de pareja a escondidas cuando ella aún estaba casada con el humorista.

Sobre las infidelidades del actor, dijo: "Tenía intuiciones pero él me las negaba y después tuvimos una separación de casi dos años y cuando nos reconciliamos, a los 6 meses Cecilia sale a contar esta relación clandestina que habían tenido varios años". "Sufrí mucho... a mí me mandaban mensajes anónimos diciéndome 'Sos una imbécil, no te das cuenta de que está con ella', y él me decía 'te están diciendo boludeces'", recordó Oviedo.

image.png

Y añadió: "Yo estaba devastada, fue desgarrador, el alma en carne viva y mi hijo (Leandro) estaba sufriendo... la clave fue hacer terapia, y me llevó mucho tiempo salir adelante". Por último, Cecilia dijo que hoy rescata su presente y remarcó que tiene una buena relación con Nito. En tanto, destacó lo mucho que hizo por forjar un buen vínculo entre Milone y su hijo. "Leandro no quería saber nada porque la detestaba, no por mí sino por todo lo que se decía y él había visto", agregó, picante.

Cecilia Oviedo recordó el pedido de disculpas por parte de Nito Artaza

"¿Cuando ella lo confiesa él qué te dijo? Después de haberlo negado tantas veces", le consultó Flor de la V a la actriz, a lo que Cecilia Oviedo respondió con total sinceridad: "Si, se puso a llorar y me dijo que no me merecía eso".

Nito-Artaza-Cecilia-Milone-1280x720.jpg

"Yo durante mucho tiempo no hablé de esto, porque me causaba dolor. Si lo cuento ahora es porque fue un episodio importante en mi vida del que yo rescato este presente que yo tengo: el haber salido adelante, tener una buena relación con Nito, que es el papá de mi hijo, cada tanto nos mandamos un mensaje...", continuó relatando Oviedo.

En ese momento, intervino Pampito quien le preguntó si lo había perdonado. "Yo no tengo nada que perdonar, hace mucho que tenemos un buen vínculo, hace poco estuvimos juntos en el egreso de nuestro hijo que recibió su diploma", contestó Cecilia.

Por último, le consultaron si pudo hablar con Cecilia Milone tras lo ocurrido. "Cuando ellos se casaron, que mi hijo la detestaba por todo lo que había pasado, yo me di cuenta que era mi momento para unir, sanar para que él pueda llevarse bien con la mujer de su papá", dijo y concluyó: "Yo quería que Leandro la respetara porque habla de mí, de cómo eduqué a un hombre".