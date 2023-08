La terrible confesión de Ángel de Brito sobre Wanda Nara

El conductor de "LAM" aseguró que estuvo hablando con la conductora de MasterChef y le confesó una particular situación.

El mediático conductor de LAM comentó que tuvo una charla privada con Wanda, y que allí se habló sobre su estado de salud. Y a la hora de explicar lo que pudo conversar, marcó que "no voy a contar todo, voy a contar solo lo más importante”.

“Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo. Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad", explicó Ángel, en relación al viaje de Wanda a Turquía para la presentación de su pareja, Mauro Icardi, en el Galatasaray.

Sin embargo, lo más fuerte vino a continuación. Es que, tras mencionar la enfermedad, De Brito aseguró que "Wanda me la confirma. Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo".

Aún así, el conductor de LAM no reveló al aire el dato. Según explicó, "sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté”. El mediático comentó que la modelo contará más al respecto cuando esté “más tranquila”, luego de volver a Buenos Aires.

Ángel señaló que "Wanda ahora está focalizada en su tratamiento, en su familia, en que dejó un hijo acá, en que se está instalando con sus otros hijos allá nuevamente y en que todos están en shock. Esa es la palabra que utilizó Wanda”.

Además, explicó que ya empezó con su tratamiento, y que se realizará acá en Argentina. Al respecto, indicó que "en algún momento se dijo que Wanda se iba a atender en Milán y hubo distintas versiones. También que se iba a atender en Turquía. Wanda tuvo un médico de cabecera 15 años, cuando vivía en Italia, en Milán particularmente. Pero prefiere tratarse con los médicos argentinos. Y está muy conforme por cómo la trataron en la segunda institución a la que fue y es donde se detectó el tema de salud que tiene”.

Por último, al consultarle sobre cómo se encontraba Wanda, ella le contestó que "bien, en shock, asimilando. Y cuando pueda entender yo, quizá pueda contarlo públicamente".