La verdad: por qué Marcos Ginocchio no quiere saber más nada con Gran Hermano

En las últimas semanas sonó fuerte la versión que indicaba que Marcos Ginocchio volvería a la casa de Gran Hermano para acompañar a los finalistas. Sin embargo, se supo que el salteño, el último campeón del reality , no hará esa visita. Pero lo llamativo del caso es que el Primo no vuelve a GH porque Telefe se hartó de él, y el carismático influencer del reality.

¿Qué pasó entre Marcos y Telefe? Vueltas, exigencias, pretensiones de parte del salteño que el canal no está dispuesto a aceptar y que determinaron que Ginocchio ya no será bienvenido. “El último ganador del reality no ingresará a la casa y, por lo que me contaron, no creo que ingrese ni a Telefe nunca más”, lanzó Juan.