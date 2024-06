Marcos Ginocchio, ex GH, a punto de terminar la carrera universitaria: de qué se va a recibir

“Me quedan tres materias para recibirme de abogado. Me gusta mucho el derecho de familia”, detalló en su presentación en el reality de Telefe. Desde que salió ganador de Gran Hermano , Marcos GInocchio viajó por el mundo, estuvo muy poco tiempo en los medios y ahora encara la etapa final de su carrera universitaria sin saber si eso va a ser su futura profesión.

Marcos Ginocchio, entre la timidez, la fama y la abogacía

“Recordemos que cuando Marcos Ginocchio salió de la casa de Gran Hermano, y hasta hace muy poco, él estuvo todo el tiempo en Salta, en la casa de su mamá estudiando para dar las últimas materias de abogacía, porque él está muy enfocado en terminar la carrera de abogado”, reveló la panelista de “Entrometidos” Eugenia Schlatter.

Lo hizo en medio de un debate por la personalidad de Marcos Ginocchio, ya que según contó Carlos Monti “ni siquiera va a Gran Hermano” por una cuestión de timidez. “En Telefe se han cansado de invitarlo aunque sea para los ‘congelados’. No quiere saber nada”, explicó el conductor.

marcos ginocchio.jpg

“¿Sabe que hay juicios orales?”, le preguntó irónicamente Guillermo Pardini, y cuando le dijeron que al joven salteño no le gusta hablar, el periodista repreguntó: “¿Y entonces qué va a hacer? Si no puede hablar en público, si tiene pánico. ¿Va a contratar un locutor para que lea el texto?”, agregó el panelista.

“Lo vimos seis meses encerrado en una casa donde todos se peleaban y él estaba apartado, no lo hablaba de su vida. Tiene una personalidad tímida, es retraído. Él es modelo y quiso ingresar a la casa de Gran Hermano porque quería tener más popularidad para lo que hace”, lo defendió Meli Vinci.

Marcos Ginocchio fue a rendir y revolucionó la universidad

Hace un par de meses, Marcos Ginocchio revolucionó la universidad salteña en la que cursó Abogacía. Es que "el Primo" fue a rendir un final de la carrera universitaria y recibió el cariño de los profesores y alumnos. “Miren quien vino a rendir hoy", compartió Alfonsina, una de sus profesoras, en la red social X.

Embed Miren quien vino a rendir hoy pic.twitter.com/zUXlwBZEM6 — Alfonsina (@DiazAlfonsina) February 21, 2024

El propio ganador de Gran Hermano 2022 había contado en la casa detalles de su carrera universitaria. "En Abogacía estaba adelantado. En cuarto año ya había terminado materias de quinto. El último año tenía menos materias que hacer de quinto porque ya las había hecho un año antes. Lo hice porque no eran correlativas y me pude inscribir. Las rendí libres", les contó a sus compañeros.

asi-se-veia-marcos-en-su-casting-para-ingresar-a-S3JGBGUKDVFKLLKDQ5KGZEUWLQ.jpg

"Tenés pocos créditos para rendir libre: sólo 9 en toda la carrera y si adelantás una y te va bien, que es difícil porque es mucho más difícil rendir libre; esas yo justo las aprobé. Las estudié solo. Estaba chocho porque sabía que ya no me queda nada. En primero, segundo y tercero en las materias que son Derecho Civil, Obligaciones y Contratos, me saqué 10, 9 y 10", contó.

Marcos Ginocchio explicó que le resultaba fácil estudiar porque le gustaba tanto que “leía y leía y lo entendía. Se me quedaba".

Marcos Ginocchio recibió una fortuna por el estreno de “Mi villano favorito 4”

Marcos Ginocchio fue uno de los famosos invitados al pre-estreno de “Mi villano favorito 4”. La distribuidora local del film organizó una avant premiere con caras conocidas, como Benjamín Vicuña o Emilia Attias, pero el ganador de Gran Hermano fue noticia por esconderse en el baño para escapar de un movilero y por la cifra que le pagaron.

Embed

Yanina Latorre contó cómo se maneja el negocio de las agencias de talentos y las distribuidoras de cine y reveló que le pagaron “fortuna” por ir al evento. “Tres millones te pagan”, aseguró. “Dos, tres millones te pagan, mínimo. Encima es una mega producción. Lo que les decía es que no hubo un pago individual de parte de la productora de la película a él. La productora contrató a Cami Holmes, a Emilia Attias, a Luli Fernández, a Marcos Ginocchio y a Benjamín Vicuña”, agregó.

“Todo ese paquete se lo dan a la agencia y la agencia reparte según la trayectoria y la importancia de cada talento. Y me preguntaron y es verdad: ¿por qué estará ahí Marcos que no tiene hijos?”, indagó Yanina Latorre, ya que el resto de los famosos fueron junto a sus hijos a ver la película infantil.