La verdadera causa por la que se separaron Coti Sorokin y su primera esposa

Coti y Valeria se conocieron cuando ambos eran muy jóvenes. Incluso, su ex supo ocupar un rol clave en la administración de sus negocios, ya que en una entrevista ella contó: "Me atrajo de él su sensibilidad por el arte, y así empecé a introducirme en el tema artístico más de cerca. Empecé sin saber nada de contratos y después de leer tantos aprendí. Nunca fui su manager, sino su administradora de todos los derechos de autor y de las entidades de gestión, pero las decisiones las tomábamos en conjunto".

En su separación, Valeria fue representada por Ana Rosenfeld, y reclamaba la mitad de los ingresos acumulados durante los 25 años de matrimonio, las ganancias y las propiedades, generando un escándalo millonario que se resolvió años después.

Los motivos de la separación de Coti Sorokin y Valeria Larrarte

Justamente fue la abogada de la ex mujer del músico la que en conversación con Los Ángeles de La Mañana, programa conducido por Ángel dr Brito, contó: "Coti vivía como una estrella, le costaba 'bajarse del escenario'. Se empezó a alejar de la persona que había elegido como padre de sus hijos. Está muy decepcionada. No por lo de ahora, sino las maneras, las formas. A sus hijos no les contó nada”.

En su momento, la ex del nuevo marido de Cande Tinelli explicó: "No es de un día para el otro, se va dando de a poco. Nos fuimos desencontrando cada vez más y llegó un momento en que ya no nos hacíamos felices mutuamente. Como soy muy insistente, lo intenté de todas las maneras posibles para ver si algo se podía rescatar, pero no se pudo”.

“No fue un proceso fácil, estuve acompañada por mi psicóloga y por mis amigos que me escucharon y me bancaron llorando muchísimo. Hasta que me di cuenta de que fue un ciclo que estuvo buenísimo, veinticinco años muy bien vividos, y ahora cada uno tiene una idea de felicidad y de vida distinta a la del otro", agregó.

El divorcio incluso conllevó un bozal legal de parte de Sorokin a su ex. Sobre esto, la abogada Ana Rosenfeld explicó los motivos detrás de la medida: "El Código Civil prevé una medida cautelar que te dice que te abstengas de hablar, de decir o de mostrar alguna foto, sobre todo cuando hay menores, es cautelar".