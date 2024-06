La viuda del Negro Fontova contó detalles fuertísimos de su muerte

"Si hay un tipo coherente que conocí en la vida, no porque yo haya estado con él tanto años, es el negro. Él era así puro, esencia, como lo veían, no era un personaje y realmente era un justiciero", comenzó diciendo Gaby, en una entrevista exclusiva con "El run rún del Espectáculo", el ciclo conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

image.png

"Y no transaba", acotó Pecoraro, a lo que la mujer asintió y explicó: "En los años de la década ganada ha sido acusado de corrupto, de mantenido, y lejos de eso, no solo no recibíamos pagos por tocar en la plaza de mayo sino que nosotros les pagábamos a los músicos. Hablo en plural porque también éramos socios, yo era su productora, estábamos siempre donde teníamos que estar para nosotros, defendiendo las causas justas".

El Negro Fontova y su relación con la política

Sobre la disminución de las invitaciones a los programas, como por ejemplo la mesa de Mirtha Legrand, la manager de Horacio Fontova sentenció que: "Su manifestación política más pública le cerró ciertas puertas, pero el negro siempre decía 'maffangulo'. Sí hubo programas que él decía que no y después aceptó en la época de resistencia macrista porque tenía cosas para decir". No obstante, su representado nunca le manifestó que le doliera.

Sobre cómo nació su relación, Gabriela contó: "Nos conocimos un martes 13. Yo estaba de albañil porque estaba reciclando lo que fue nuestra casa". Detalló que estaba debatiendo un tema privado con su amiga en un bar y "él llegó y se empezó a colar en nuestra conversación". "Era un negro entrador", deslizó, entre risas. "Yo sabía quién era pero para mí era uno más, no era cholula. Además para mí era grande, él tenía 20 años más que yo", comentó, sobre el actor que luego fue su pareja por 21 años.

Cristina-despedida-Negro-Fontova.jpg

Además, reveló cómo los unió la numerología: "Martes 13 nos conocimos y me trajo su cepillo de dientes a mi casa que quedaba en Serrano 1313". Y no solo eso, sino que se casaron después de 13 años de estar juntos, un viernes 13.