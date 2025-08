La Voz Argentina: malestar tras la doble eliminación de La Sole

Una sorpresiva eliminación doble por parte de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina generó tensión en el estudio. Algunas voces aseguran que hubo insultos y reproches, aunque eso no fue mostrado al aire. Sin embargo, las escandalosas versiones salieron rápidamente a la luz en la noche del domingo.

Durante la gala del domingo 3 de agosto, los participantes Segundo Maciel y Máximo Medina interpretaron el tema “Yo quisiera”, pero la devolución de Soledad sorprendió a todos: decidió no elegir a ninguno. “Tómenlo con amor, aunque hoy parezca la mala de la película… no me voy a quedar con ninguno de los dos”, expresó la cantante, con tono firme.