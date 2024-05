Las fotos: así está Cairo, el hijo de Eva de Dominici que vive en Los Ángeles

Si bien la actriz intenta no mostrar el rostro del pequeño en las fotografías que sube a sus redes sociales, sí se animó a contar en algunas ocasiones detalles de su vida. En una entrevista televisiva, contó la enorme dificultad que atravesó durante su embarazo.

“Cuando llegué a Los Ángeles, tenía 23 años y quedé embarazada, y eso no es lo que se supone que una actriz debe hacer si quiere empezar su carrera en Hollywood. La gente en la industria enloquece con esas cosas”, empezó diciendo la argentina en diálogo con la revista Hola!.

“Cuando mi hijo no tenía ni siquiera un mes de vida, yo estaba desesperada por mostrarle al mundo que todavía podía funcionar como actriz, que no sólo iba a ser madre. Empecé a audicionar rápidamente, llevaba a los castings la pumping machine y me sacaba leche en el baño mientras practicaba mis líneas y esperaba a que me llamaran”, reveló Eva. “Me dolía el cuerpo, estaba muy cansada, me esforcé mucho para reintegrarme. Fue una época extremadamente difícil donde me sentía muy insegura con todo”, agregó la actriz.

El fallecimiento de Adán Canto a los 42 años, tras su valiente lucha contra el cáncer de apéndice, ha dejado consternados a sus seguidores y al mundo del espectáculo en Hollywood. La noticia impactó especialmente a Eva de Dominici, quien compartió set con el actor en la serie The Cleaning Lady (HBO Max), basada en la producción argentina La chica que limpia.

Embed - Eva De Dominici on Instagram: "For the past two seasons of The Cleaning Lady, I had the privilege of playing Adan’s fictional wife. We got to spend so much time together and I got to know such a talented, supportive and genuinely kind man, he truly was one of the most respectful guys I’ve ever worked with. All my love goes to his family, specially to his wife Stephanie and Roman and Eve, his children. He never missed a chance to talk pridefully about them. I’m heartbroken. Hasta siempre compañero. "