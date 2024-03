Las fotos del romance que vivieron Pablo Rago y Sandra Pettovello

La nueva vida de Sandra Pettovello

Después de la separación, tanto Rago como Pettovello siguieron sus caminos por separado. En una entrevista radial con Catalina Dlugi, Rago destacó que su matrimonio con Pettovello fue único y que no ha vuelto a casarse desde entonces.

Lo que sorprende aún más es el rumbo que tomó la vida de Pettovello después de su separación de Rago. Aparte de su breve incursión en el mundo del espectáculo, se lanzó a la política, postulándose como diputada por "La Libertad Avanza" y finalmente obteniendo el cargo de ministra de Capital Humano.

Pablo Rago 2.jpg

El actor, por su parte, expresó su asombro al enterarse de esta nueva etapa en la vida de su ex esposa, manifestando su sorpresa al conocer su incursión en la política a través de amigos y las redes sociales.

"Me enteré porque, imaginate, todos mis amigos me empezaron a mandar, porque yo no tengo Twiter. Hace 30 años que no tengo relación con ella. Es increíble lo que generan las redes, lo veo como una cosa muy graciosa", aseguró el actor, destacando el inusual rumbo que ha tomado la vida de Sandra Pettovello después de su divorcio.