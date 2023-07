Las fotos de las vacaciones de Flor de la Ve en San Martín de los Andes

En las fotos se puede ver a sus hijos a punto de practicar snowboard, pero también a los cuatro sonriendo mientras disfrutan de los hermosos parajes de este paraíso ubicado en Neuquén.

Luego de su nota con Mammón, Flor de la Ve recibió muchas críticas, incluso Lucas Benvenuto la criticó con consignas transfóbicas.

Flor de la Ve y su familia 2.jpg

"Flor de la Vé que lloró, que me dijo que me entendía, que se compadeció como una mamá, como alguien que podría tener ovarios para decir "yo entiendo a ese pibe porque soy mamá", pero como ella nunca lo sintió porque no es natural, no los tiene, no es discriminatorio. ¡No tiene los ovarios que tiene una mujer como los tuvo Nancy Pazos!", fue una de las frases que dijo el denunciante de Jey Mammon.

"A Flor de la Vé, que se le cae un huevo en la cocina y tiembla porque no los tiene", fue otra fuerte frase.

Flor de la Ve y su familia 3.jpg

La realidad es que el joven recibió una ola de críticas que lo obligó a salir a hablar nuevamente. "Quiero pedir disculpas de algunas cosas que dije. Con Flor de la Ve me expresé mal y de ningún modo quise ser discriminativo y quiero aclarar mis dichos y mis convicciones", aseguró antes de agregar: "Ella decidió ser mujer y yo lo respeto, lo acepto y naturalmente que no tengo ningún tipo de reparos contra nadie que integre el colectivo LGTBI+. Mis más sinceras disculpas a todos quienes hayan podido sentirse mal por lo que dije y a todos les agradezco por comprender. Ojalá me pidieran perdón a mi, pero sé que es algo que nunca va a pasar. También por todas las barbaridades y atrocidades que tuve que escuchar...".