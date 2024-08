Las fotos de las vacaciones de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena en Brasil

Este viaje a Brasil no solo fue una oportunidad para festejar el cumpleaños de Sabrina, sino también un momento de calidad para la familia, disfrutando del sol, el mar y las comodidades del hotel. La pareja, que ha sabido balancear sus carreras profesionales con la vida familiar, aprovechó este viaje para recargar energías y fortalecer los lazos con sus hijos.

Paoloski 2.jpg Las vacaciones de Germán Paoloski y su familia

El gran momento familiar de Germán Paoloski

Hace unos meses, Germán Paoloski celebró sus 50 años, compartiendo un conmovedor mensaje en sus redes sociales lleno de gratitud y amor por su familia. El conductor de "El Noticiero de la Gente" en Telefe expresó su sorpresa por llegar a esa edad, sintiéndose más joven de lo que indica el número. "No puedo creer estar cumpliendo 50 años, aunque me siento más joven de lo que indica ese número, los he vivido y por suerte los transité rodeado de amor", compartió.

Paoloski también aprovechó para agradecer a Sabrina, a quien describió como "el amor de mi vida", y a sus tres hijos, que iluminan su existencia. "Tengo una familia hermosa y estoy agradecido, son los que están siempre, lo importante en serio... La vida es única, a seguir disfrutando el tiempo que nos toca y si es acompañado de todos ustedes tanto mejor, ¡Los amo, Gracias!", concluyó en su emotivo posteo.