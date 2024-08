Las fotos de las vacaciones de Sabrina Rojas con amigas en Brasil

En su programa "Pasó en América", Sabrina había expresado su satisfacción por la nueva etapa de su vida: "No sé cómo explicarlo, pero de verdad me siento muy feliz y creo que tiene que ver con la soltería. Afectivamente, no tener mi atención en nadie y solo en mí, es hermoso realmente. Así que estoy contenta", comentó, refiriéndose a su actual estado sentimental.