Sabrina Rojas reveló cuál es el famoso que conoce completamente desnudo: "Y nunca fue mi novio"

Allí, la ex pareja del actor Luciano Castro desconcertó a su compañero, Augusto Tartúfoli, al contar que vio a un conocido periodista completamente desnudo. Todo comenzó cuando debatían acerca de un museo nudista que es furor en Alemania. En ese momento, Sabrina rememoró a Rolando Hanglin que, junto a su ex pareja Emiko Yamamoto, practicó el arte de tomar sol sin ropa en más de una ocasión. Tras mencionar a esta pareja, la conductora dijo sin filtro: “Yo conozco esos genitales”, lo que generó las risas y preguntas de todos en el estudio.

image.png Rolando Hanglín, el famoso al que Sabrina Rojas vio completamente desnudo.

“Cuando entramos, ¿quién estaba? ¿En bolitas? Hanglin y su novia, Emiko”, contó la ex pareja del Tucu López, que luego recordó cómo fue su propia experiencia. “Yo no me animé a tanto, así que hice un topless. Tenía la bombacha puesta y era un extraterrestre, era extraño”, dijo sobre lo que se animó a hacer una vez en la playa.

La experiencia de Sabrina Rojas en una playa nudista

Según contó Sabrina Rojas, al llegar a la playa nudista, las cosas no eran como ella suponía. “Yo pensaba que iba a ser una playa como de rock and roll y no: era una playa familiar, estaban los padres, los niños, los hijos, los abuelos, Hanglin, todos muy tranquilos tomando mate, igual que en una playa convencional, pero todos desnuditos”, cerró la conductora.

Por otro lado, días atrás, en declaraciones a Socios del Espectáculo, Sabrina Rojas se refirió al flamante romance de su ex, Luciano Castro y Griselda Siciliani, y contó que una de las cosas que más le dolió fueron las repetidas infidelidades de parte del actor y padre de sus dos hijos, Fausto y Esperanza. “Les deseo lo mejor. A mí, lo único que me dolió es la infidelidad, pero después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo y le deseo lo mejor”, dijo y luego agregó que ahora está “bien” con el tema “superado”.

image.png

Además, habló de las acusaciones de infidelidad de Flor Vigna, la ex pareja de Castro. “Lo lamento por ella, porque cuando te son infiel te lastiman, pero me relaja porque Flor prácticamente me había hecho cargo de la separación”, dijo y agregó con seriedad: “Me alegro de que el tiempo demuestre que yo no miento”.

A pesar de las idas y vueltas, la relación que Rojas mantiene con Castro tiene solo un propósito y es la crianza de sus dos hijos. “Lo que hablo con Luciano tiene que ver solo con dinámica familiar”, cerró en referencia a la familia que formaron por 12 años.