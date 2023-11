Las fotos que confirmarían el romance de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Los rumores de que el influencer Nico Occhiato y su compañera de stream en LUZU TV, Flor Jazmín Peña son pareja no son ninguna novedad para los fans del programa. Una nueva evidencia apareció en uno de los envíos en vivo del programa de streaming que comparten.

Durante el último programa, Occhiato compartió la pantalla desde su celular para poder leer unos tuits y mientras buceaba en la red social se quiso enviar un video que le había gustado. Cuando el conductor apretó la opción para compartirlo le saltaron sus contactos más frecuentes para mandar el video por WhatsApp.

Ahí, los espectadores del stream notaron que uno de los contactos más frecuentes con los que habla Occhiato es la bailarina Flor Jazmín Peña. Ella salía primera entre las opciones para enviar contenido de forma mucho más rápido y al estar primera significa que lo hace de forma frecuente.

6.JPG

Durante el lunes el programa tuvo la visita de Ángel de Brito que hizo la pregunta del millón. "¿Con Flor salieron?", lanzó el jurado del Bailando 2023. "Eh, ¿con Flor? No, con Flor no", fue la respuesta del presentador de Nadie dice nada. "No, siempre nos llevamos muy bien. Por eso laburamos juntos hace 4 años. Nunca pasó nada", acotó la bailarina.

Las pistas del romance de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Con el paso de los días, el rumor de un supuesto noviazgo entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña crece más. Principalmente, luego del viaje a Miami que realizaron juntos para entrevistar al cantante Chayanne, donde se mostraron unidos durante todo el tiempo.

8.JPG

De hecho, en el programa “Nadie Dice Nada”, de Occhiato, se encargaron de analizar el romance que denominaron “Occhiamin”, por la combinación del inicio del apellido de Nicolás y el segundo nombre de Flor (Jazmín).

Pero las pistas no de un posible romance no quedaron ahí, y aparecieron nuevos indicios que indican un romance. En este juego de descubrir el romance, apareció Ángel De Brito, conductor del programa de chimentos LAM, que encendió aún más la llama de este romance.

“¿Creés que un día Occhiato y Flor Jazmín van a ser pareja? ¿Eres Occhiamin?”, le preguntaron a Ángel, que sin vueltas, contestó: “Creo que ya probaron”.