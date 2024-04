Las increíbles fotos de la nueva etapa que Juana Viale inició en su expedición en el océano Atlántico

Qué dijo Juana Viale de su viaje en altamar

“Cruce del Atlántico. Lo más lindo para mí, es poder concretar sueños. Bueno, aquí es uno. Partir desde el deseo a concretarlo, se pasan varias tormentas”, comentó Juana Viale. “Hay algunos atardeceres hermosos para perpetuar. Pero cuando se vive en el sueño, se habita el presente, es ahí donde la magia aparece”, reconoció la actriz sobre esta aventura.

juana viale.png Juana Viale reflexionó sobre su viaje en altamar.

“Poder transmitir la belleza misma de la simpleza de la vida, sumar una gota limpia del océano a todos, es sumarle vida al sueño”, expuso Juana, muy feliz por el sueño que está cumpliendo a bordo del velero Lola.

Además, habló de la tripulación que la acompaña en este desafío, donde también se encuentra su novio. “De a dos es mas realizable, así que somos 5 arriba del barco, lo cuál lo hace mas fantástico. Cinco almas haciendo de las suyas en singular y en plural…”, reveló.

juana viale 3.jpg

“Creo que una vez lo dije, pero lo repito, no se puede cuidar, ni amar lo que no se conoce. Así que aquí, transfiero mi conocimiento, descubrir para contagiar eso, que no tiene palabras”, le explicó la conductora a sus seguidores, que siguen su viaje por las redes.

“Primera expedición, sí, expedición… Canarias - Cabo Verde. Cabo Verde - Fernando de Noronha. Y luego, siga el baile, ¡siga el baile!”, contó Juana sobre el recorrido de su viaje.