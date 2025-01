Las mejores imágenes de Pampita y Ana García Moritán en Punta del Este

Tras la ruptura con García Moritán, que Pampita confirmó en sus redes sociales con un posteo que indicaba: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, la modelo logró encontrar la paz. Aunque el fin de su matrimonio estuvo rodeado de polémica, tanto Carolina como Roberto han tomado caminos separados, priorizando el bienestar de su hija en común, Anita.