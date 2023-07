Las palabras de Zaira Nara para describir el duro momento de su hermana Wanda

“Se dicen un montón de cosas de más que son de más. Me parece que en estos casos está bueno que se pongan en la situación del otro”, dijo hablando, sin nombrarlo, de Jorge Lanata.

Es que Wanda Nara está furiosa con el periodista por haber revelado en la prensa cuál era su padecimiento, sobre todo porque no estaban hechos todos los estudios y porque sus hijos no estaban enterados de la situación. Por eso, días después de las palabras del conductor, Wanda lanzó un fuerte comunicado desde sus redes sociales.

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, aseguró Wanda Nara.