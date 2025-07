Las vacaciones de Yanina Latorre: quiénes la reemplazarán en su programa de TV

Yanina Latorre no estará al frente de Sálvese quien pueda ni tampoco formará parte de las emisiones de LAM.

Yanina Latorre se toma un merecido descanso y puso rumbo a Miami por unos días de vacaciones. Esto significa que la conductora no estará al frente de "Sálvese Quien Pueda", su programa de TV, ni tampoco formará parte de las emisiones de LAM durante su ausencia.

Sin embargo, la propia Latorre aclaró que eso nunca fue una posibilidad concreta. “La primera persona que busqué y no pude por el canal es Pía Shaw. Telefe no la autoriza”, contó en vivo la conductora, mostrando que su primera intención fue una figura femenina. “La pedí a Mariana Fabbiani, tampoco puede”, agregó luego, dejando claro que la lista de candidatas mujeres era extensa, pero con pocas opciones viables.

Yanina Yanina Latorre

Según Yanina Latorre, la búsqueda de su reemplazo no fue sencilla

“Arranqué pidiendo mujeres, cuando vi que no se pudo, seguí por hombres”, admitió Yanina, dando a entender que la búsqueda no fue sencilla y que tuvo que pensar en un plan B para cubrir su lugar. Finalmente, fue Ángel de Brito quien soltó la primicia en LAM: “Va a conducir SQP el señor Pepe Ochoa”. Yanina, por su parte, dio más detalles sobre cómo se gestó la decisión: “Se me ocurrió después de verte el otro día, se lo pedí a Ángel”, reveló, sorprendiendo tanto al panel como a los seguidores del programa.

LAM.jpg Ángel de Brito

Pero Pepe no estará solo. Antes de despedirse en la emisión del viernes 19 de julio, Yanina confirmó que Federico Popgold también se sumará a la conducción durante su ausencia: “Va a conducir también Federico Popgold. No se vayan, quédense con ellos”, dijo con su característico tono filoso pero relajado.

Pepe Ochoa y Federico Popgold conducirán SQP

Por su parte, Pepe Ochoa utilizó sus redes para agradecer la oportunidad y el apoyo recibido: “Gracias a todos por los mensajes, a Yanina por la enorme oportunidad y a mis compañeros por bancar”, escribió emocionado, anticipando su entusiasmo por este desafío. Así, mientras Yanina disfruta de las playas de Miami y desconecta del ritmo frenético de la televisión, el ciclo promete seguir dando de qué hablar con esta dupla inesperada al frente. ¿Lograrán Pepe y Federico mantener la intensidad y el rating que caracterizan a SQP?