Laurita Fernández reveló el drama de salud que vive y que podría afectar su carrera

"El otro día, fui a lo del doctor Furman porque me dolía la espalda y le digo: 'estoy con un poco de dolor de espalda'. Me hizo una resonancia y me dice: 'Tenés artrosis'", confesó Laurita en Vuelta y Media. La bailarina, aún sorprendida por la noticia, exclamó: "¡Cómo artrosis a esta edad!". Un golpe inesperado para la artista que, en pleno auge de su carrera, se ve enfrentada a una condición crónica que afecta las articulaciones.