Laurita Fernández rompió el silencio sobre su nuevo romance: "No le debo nada a nadie"

La bailarina confirmó que está en pareja luego de su separación de "Peluca" Brusca y contó quién es su nuevo compañero de vida.

Laurita Fernández decidió romper el silencio para aclarar su situación sentimental tras su separación de Claudio "Peluca" Brusca. La conductora confirmó su vínculo con el polista Matías Busquet , con quien se la venía relacionando en las últimas semanas. La actriz se expresó con total sinceridad sobre esta nueva etapa, buscando despejar los rumores y versiones que circulaban en los medios.

En sus declaraciones, la conductora destacó una particularidad de su relación con el deportista que la llevó a reflexionar sobre sus propios hábitos. Al no pertenecer al ambiente artístico, su flamante pareja cuestionó el nivel de hermetismo que ella solía mantener con sus novios anteriores. Por ello, la presentadora reconoció: “Él no es del medio, entonces no entendía por qué me escondía tanto”.

Esta observación de su nuevo compañero de vida le permitió a la cara de "Bienvenidos a ganar" replantearse la forma en que gestiona su privacidad frente a la prensa. La actriz admitió que se había vuelto una costumbre para ella cuidar en exceso sus movimientos para evitar el ruido mediático. “Yo medio que acostumbraba a esa dinámica y a ese cuidado y solamente me mostraba por ahí, si era algo” , confesó.

Posteriormente, la ex jurada de "Showmatch" describió el presente con Busquet como un vínculo sano, tranquilo y carente de las presiones externas que marcaron sus romances pasados. Al mismo tiempo, aseguró que se siente en una etapa de disfrute, en la que prioriza la intimidad y la naturalidad por sobre las etiquetas. La bailarina enfatizó que ambos prefieren dejar que las cosas "fluyan" sin la necesidad de sobreexponerse en televisión.

"Tenemos ganas de conocernos"

La madurez con la que abordó el inicio de la relación quedó reflejada en su firme postura de no brindarle explicaciones innecesarias a terceros. En ese sentido, Fernández recordó el momento exacto en el que decidió cambiar su perspectiva tras una charla con el deportista sobre su libertad. “Te juro que cuando me lo planteó fue, che, tiene razón. Soy una chica, él es un pibe, que tenemos ganas de conocernos”, relató.

La conductora fue tajante al defender su derecho a vivir este nuevo romance sin rendir cuentas sobre sus decisiones personales o laborales. En sus propias palabras, advirtió que se siente dueña de su presente y libre de presiones externas para rotular lo que está viviendo. “No le debo nada a nadie, no le tengo que dar explicaciones a nadie”, lanzó, contundente.