Lautaro Martínez explotó contra un periodista por dar detalles de su casamiento

El español arrancó diciendo: “La repercusión que tuve en relación a lo que conté de Lautaro Martínez y su boda fue que me escribió directamente él, no voy a decir lo que me puso pero ahí queda entre él y yo, él me escribió bastante enfadado por el últimátum que le dio Agustina y que yo conté acá en este programa”.

Antolin sobre Lautaro Martínez.mp4 Ricardo Antolín contó la reacción de Lautaro Martínez frente a sus dichos

“Todo quedará a través de Instagram pero es normal su reacción, es como Gerard Piqué, no será para decirme cosas buenas, si me escribe será para decirme cosas malas, si yo le hago ganar dinero me va a decir que siga contando cosas pero si no gana dinero se molesta, digas la verdad o no”, agregó Antolin.

Luego, prosiguió: “Esto funciona así para que la gente lo entienda, en cuanto que él ve que no gana dinero enseguida te va a escribir y lo siguiente es una demanda, no me sorprendió que me escriba y es el peligro que corremos los periodistas cuando hablamos de lo que conocemos, es así, casi siempre no es para cosas buenas”.

"No digo que sea el caso del fútbol, pero a veces te llaman famosos, actrices, actores para que hables de ellos porque quizás no están en primera plana, entonces te piden eso, que hables de ellos porque no están en la linea de fuego, todo sucede así y funciona de esa manera, yo dije la verdad y lo que pasó antes de su casamiento”, argumentó el director de Vamos España.

Por último, finalizó diciendo: "Estoy acostumbrado a torear con esos toros, es ley de vida, si te dedicas a la comunicación te acostumbras, hay gente que pasará indiferente y otros que se molestarán, todos reaccionan de alguna manera, son gajes del oficio”.