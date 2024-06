Lenny Kravitz vuelve a la Argentina: fecha del show y cómo comprar las entradas

El músico se encuentra presentando su disco “Blue Electric Light” y vuelve a nuestro país luego de cinco años. Toda la información para no perderse el recital.

El cantante de “Again” anunció su visita a nuestro país para el 27 de noviembre en el Arena de Buenos Aires y se une a la larga lista de artista internacionales pasarán para Argentina este año : Paul McCartney , Eric Clapton, Iron Maiden, Alex Andwanter, The Drums y muchos más.

El Blue Electric Light Tour 2024 es un tour mundial que comenzó el pasado domingo el 23 de junio en Europa, luego continuará por Estados Unidos, para llegar a Sudamérica a fines de este año. Se espera que el cantante de “American Woman” dé un imponente show en el que presentará gran parte de las canciones de Blue Electric Light, disco que vio la luz en mayo de este año, pero que también ofrezca un puñado de sus más grandes clásicos.

Las entradas para Lenny Kravitz en Argentina

Las entradas para el concierto de Lenny Kravitz en Argentina se podrán conseguir a partir del 26 de junio a las 10.00 horas, en preventa exclusiva para clientes de un banco. Una vez agotada la preventa comenzará la venta general con todos los medios de pago.

Las controvertidas declaraciones sexuales de Lenny Kravitz

Lenny Kravitz es reconocido por ser un talentoso cantante y guitarrista, pero también un verdadero sex symbol. A sus 60 años, el cantante deslumbra en redes sociales con sus exigidas rutinas de ejercicios y los resultados que estas tienen en su físico.

Lo cierto es que el músico emana sex appeal, por eso las revelaciones sobre su vida sexual dejaron sorprendidos a todos. En diálogo con The Guardian, el músico contó que no tuvo ninguna relación seria en nueve años y por esto decidió mantenersr célibe. En gran parte, Kravitz tomó esta decisión luego de haber tenido un pasado de mujeriego y buscó no parecerse a su padre, quien tuvo diferentes amantes a lo largo de su vida.

Lenny Kravitz (1).jpg Lenny Krativz brindará un recital el 27 de noviembre en el Arena de Buenos Aires, las entradas estarán a la venta a partir del 26 de junio a las 10 am. Foto: DF entertainment.

Según contó, en la actualidad lleva 9 años de abstinencia sexual también como una elección espiritual: “Me califiqué como ‘mujeriego’ durante un tiempo después de mi separación. Salí a conquistar mujeres y no pude afianzar ninguna relación”.

“Me he vuelto muy arraigado a la forma en la que vivo. Es una elección que va más allá de lo físico, que va de la mano de lo espiritual y del autoconocimiento”, detalló en referencia a sus rutinas de ejercicio, a su alimentación y a la cultivación de su mente y espíritu, en una constante búsqueda del equilibrio.