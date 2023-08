Leonor Benedetto reveló que jamás sintió amor

En un diálogo con Pronto, Leonor Benedetto compartió sus reflexiones: “Es muy difícil sentir amor cuando estás en un rol donde los demás se adueñan de vos y la competencia es feroz. Es muy difícil sentir amor allí. El amor es otra cosa. Me hace gracia y me da un poco de compasión cuando alguien se divorcia, al mes sale a comer con otra persona y los titulares dicen: 'Apostó nuevamente al amor'. No, no, es otra cosa el amor”.