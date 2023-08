Lizy Tagliani contó la situación paranormal que pasó junto a su novio

Lizy Tagliani está muy contenta con su nuevo presente, ya casada con Sebastián Nebot, y en pleno proceso de adopción para agrandar la familia . Pero también vive un gran presente en el plano profesional, donde está enfocada en lanzar el nuevo programa de Telefe que la tendrá como conductora Got Talent.

La emoción de Lizy por Got Talent y muchas confesiones (Entrevista Completa) - Cortá por Lozano 2023

El hecho se dio se dio cuando Lizy estaba en el diván respondiendo las preguntas de vero, hasta que la conductora le consultó acerca de las energías y ese tipo de cosas: "¿Haces limpieza energética de tu casa?".

La respuesta de Tagliani sorprendió a todos los presentes: "Sebastián si cree un poco. El otro día le mandé la promo del programa, y ni bien le llegó la promo al celular, se prendió fuego la estufa. Entonces, me dijo, no esto es la mala onda y la envidia. Entonces, al toque prende algo, pero no prende un sahumerio, sino un abanico de sahumerios".

En un ida y vuelta sincero en el diván de Lozano, también Lizy se animó a responder una pregunta que acorralaría a cualquiera: "¿Te estás por morir, a quién le dejas la clave de tu celular, del banco, del mail?", quiso saber Vero Lozano.

"En mi último respiro a Sebastián le doy el del banco y del mail, pero el del celular no", respondió categórica y en forma jocosa Lizy.