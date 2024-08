Lo drogaron y robaron: el mal momento que pasó Manguera Valenzuela

Según el relato de Valenzuela, la situación tomó un giro inesperado cuando se encontró dentro de un taxi sin recordar cómo llegó allí. "De pronto, no recordaba nada de lo que ocurrió después y solo pude relatar que me encontré adentro de un taxi cuando el chofer me dijo: '¿Por qué estás llorando?'", recordó el actor. En ese momento, el chofer le ofreció agua, lo que Valenzuela sospecha pudo haber sido parte de un plan para drogarlo. "Fue como un flashazo, ese es el recuerdo que tengo", comentó, detallando que el agua que le ofrecieron durante el trayecto terminó por borrar su memoria.

El relato continúa con el conductor pidiéndole la tarjeta de crédito para el pago del viaje. Valenzuela intentó ingresar la clave, pero no funcionaba. El chofer entonces le dijo: "A ver, préstamela que yo la meto por abajo", momento en el que, según el actor, le hicieron un cambio de tarjeta sin que él se diera cuenta. "Como no funcionaba, le dije que parara cerca de un cajero automático. Me bajé y, cuando me bajo, el auto se va", recordó.

Valenzuela 1.jpg Gonzalo Valenzuela

Qué pasó con Manguera Valenzuela

Al día siguiente, Valenzuela confirmó que le habían robado 400.000 pesos chilenos, equivalentes a aproximadamente 420 dólares estadounidenses. "No sabía dónde estaba, hasta que llegué caminando a casa. No me acuerdo de nada más, parece que estaba cerca", relató, aún confundido por lo sucedido.

Este tipo de incidentes no son aislados en Chile, donde se ha reportado un aumento en los robos con violencia. Según el informe del noticiero chileno, varias personas más denunciaron incidentes similares en los días previos. Incluso, el mismo local donde Valenzuela estuvo emitió un comunicado anunciando medidas de seguridad para evitar situaciones similares. Sin embargo, aclararon que "no podemos hacernos cargo de un problema de seguridad en la vía pública, esto es facultad de la Municipalidad y de Carabineros".