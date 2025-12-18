Lola Latorre reveló por qué la gente no la conoce y su respuesta se hizo viral

La hija de Yanina y Diego Latorre protagonizó un divertido ida y vuelta con Sebastián Wainraich en la popular sección “Problemas de millonarios”.

En el segmento que es todo un éxito distintos oyentes llaman para contar sus conflictos y dilemas irónicos relacionados con tener grandes cantidades de dinero. Entre los problemas se encuentran el no querer vacacionar en Suiza o el color de un Lamborghini de regalo.

A estos se le sumó el de Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego Latorre. En un divertido ida y vuelta con el conductor, la influencer contó que le pasó algo terrible ya que dejaron de hacer su perfume favorito . “Era francés y edición limitada”, dijo.

“La gente ya no me reconoce más por mi olor, como que ya no tengo olor. Y es muy duro”, agregó riéndose de la situación que narraba ante la escucha atenta de Wainraich.

Este problema la tiene perdida y aunque recuerda a la perfección las notas del perfume no eminentes uno igual.

“Lo más duro del relato es que antes entraba a un lugar, me saludaban y me decían “que rico perfume”. Y ahora ya no. Eso me duele en el alma”, lamentó la joven abogada que reveló que el perfume que busca por todos lados tiene un costo de 300 dólares.