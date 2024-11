Espectáculos La Mañana Lola Latorre Lola Latorre se sometió a una cirugía estética y reveló la razón

La hija de Yanina y Diego Latorre mostró el post-operatorio que está viviendo luego de haberse hecho una operación en su nariz.







Lola Latorre

Lola Latorre sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía estética en su nariz, una decisión que había mantenido en reserva hasta ahora. La influencer, conocida por su constante actividad en redes sociales, explicó los motivos detrás de este cambio tras una breve ausencia que generó preocupación entre sus fans, quienes notaron que no aparecía en el programa de streaming Rumis. Con humor y sinceridad, Lola compartió su experiencia y reflexionó sobre los motivos que la llevaron a realizarse esta cirugía.

“Hace tiempo que vengo con la idea de operarme la nariz. Siempre tuve el tabique desviado y no me sentía cómoda cada vez que me miraba al espejo o me sacaba fotos”, comentó. La joven detalló que el problema afectaba incluso su confianza, hasta el punto de preferir ciertos ángulos en sus fotos para disimular lo que consideraba “su peor perfil”.

Lola 1.jpg Cómo fue la operación de Lola Latorre En un intento inicial por evitar la cirugía, Lola había optado por la rinomodelación, un procedimiento temporal que le permitió mejorar la apariencia de su nariz mediante ácido hialurónico. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que esta solución no sería suficiente, ya que además de requerir constantes retoques, generaba el efecto contrario al engrosar su nariz. “Primero empecé poniéndome ácido hialurónico para no tener que someterme a una operación, pero después me di cuenta de que me la iba a engrosar más de lo que ya la tenía. Así que el jueves pasado me operé y estoy feliz”, confesó la influencer.