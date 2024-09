Lollapalooza 2025: días y horarios para Olivia Rodrigo, Alanis Morissette y Justin Timberlake

El primer día continúa con una particular combinación: Foster The People con su nuevo álbum Paradise State Of Mind, Los Ángeles Azules y luego CA7RIEL & Paco Amoroso . Además, en el primer día se presentarán artistas como Mon Laferte , Charlotte de Witte , Parcels , BLOND:ISH y Lasso , entre muchos otros.

image.png

Los headliners del sábado 22 son el cantante pop Shawn Mendes y la banda de metal progresivo Tool. El canadiense presentará su álbum Shawn, en su regreso a la música tras un extenso parate. La legendaria banda cerrará la jornada en su primera presentación en Argentina.

Durante el sábado también sacudirán los escenarios dos importantes representantes argentinos: La K'onga y Wos. El 22 de marzo también contará con la presencia de Tate McRae. La artista 21 años presentará lo mejor de sus dos álbumes, Think Later y I Used to Think I Could Fly. Además, el DJ Zedd dará un espectáculo de electro y dance. La jornada también tendrá a artistas la talla de Sepultura, Inhaler, Wave To Earth, San Holo y Artemas.

Esta edición del festival cerrará en su tercer día con el primer concierto de Olivia Rodrigo en Argentina. La joven de 21 años es una de las grandes artistas del último tiempo, creadora de clásicos de pop profundo y punk como los de sus discos Sour (2021) y Guts (2023). Junto a ella encabezará la jornada Rüfüs Du Sol, el icónico trío australiano de shows en vivo de altísimo impacto.

Tan Bionica 1.jpg

Además, el 23 de marzo contará con la presencia histórica de Tan Biónica como headliner. Casi dos años después de que Chano Moreno Charpentier anunciara el regreso de la banda sobre el escenario Flow, la banda se presentará en todo su esplendor en el festival. Nathy Peluso se presentará con su nuevo álbum GRASA; acompañan la jornada Benson Boom, Girl in Red y James Hype.

Lollapalooza 2025: cómo comprar las entradas y qué servicios tendrá el predio

En cuanto a la venta de entradas, se informó que el abono Early Bird para los 3 días ya está en venta únicamente en la web de allaccess.com.ar. De momento, la lista de precios de entradas está confirmada d la siguiente manera:

Abonos 3 Day Pass (Preventa 3) a $195.000 + s/c

Abonos 3 Day Pass Plus (Preventa 4) a $325.500 + s/c

Abonos 3 Day Pass Lolllounge (Preventa 4) a $525.000 + s/c

El festival cuenta con un espacio para las familias, denominado Kidzapalooza. En este espacio recreativo para niños se realizarán talleres y presentaciones artísticas para los más chicos.

Además, el predio contará con el espacio Espíritu Verde, que se enfoca en el bienestar físico y emocional. Aquí, los asistentes pueden participar en sesiones de meditación, yoga y masajes, así como asistir a charlas sobre temas como el activismo ambiental y la alimentación saludable.