Lollapalooza 2025 en Argentina: artistas y precios confirmados

Los artistas que pisarán suelo argentino como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake y TOOL lo harán por primera vez. En tanto que otros artistas internacionales de la partida serán Shawn Mends, Alanis Morissette, Rufus Du Sol y la banda argentina que sigue batiendo récords, Tan Biónca.

También subirán a los escenarios: Nathy Peluso, Los Ángeles Azules, Ca7riel & Paco Amoroso, Wos, entre otros.

¡AHÍ VAMOS! LINE UP #LollaAR10Años ¡Nos vemos el 21, 22 y 23 de marzo 2025 en el Hipódromo de San Isidro!