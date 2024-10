Los cupcakes homenaje a Romina Yan que hizo Damián de Santo en Bake Off Famosos

En su debut en Bake Off Famosos , el actor Damián De Santo quiso ganarse al jurado del reality culinario con una emotiva propuesta. El participante preparó unos cupcakes con los que buscó homenajear a Romina Yan , la recordada actriz fallecida en 2010.

"Me encanta. Es súper emotivo. El sabor del muffin está bien logrado, tiene humedad, una combinación jugada. Me encanta el chocolate con durazno. No sé cuál era el gusto de Romina pero lo pensaste como era ella: suave, linda y fina", le dijo Maru Botana, dejando en claro que aprobaba la propuesta del actor.