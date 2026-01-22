Los invitados para los próximos programas de Mirtha Legrand y Juana Viale

La producción de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo listo para las mesazas de este fin de semana. Una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo. Al igual que cada semana, las conductoras recibirán en Mar del Plata a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en un espacio único para el análisis y la diversión.

El sábado 24 de enero, Mirtha Legrand marca agenda en la temporada de verano 2026 de las mesazas en Mar del Plata en el Hotel Costa Galana. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto al comediante Agustín Aristarán, mejor conocido como ‘Soy Rada’. También estarán presentes en la mesa de la Chiqui, las actrices Malena Solda y Gloria Carrá, el humorista Diego Pérez y el asesor de moda Fabián Medina Flores.

Por su parte, el domingo desde las 13:45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana desde Mar del Plata al actor y cantante argentino Alejandro Paker y a la vedette Mónica Farro.

image

También serán de la partida de este fin de semana Vanesa González, quien recientemente estrenó en una plataforma la ficción “Los Bastardos”, el Mago Black y el comediante Mike Chouhy.

Mirtha Legrand cumple 99: “No soy anciana, soy una mujer grande”

Mirtha Legrand es una leyenda y de eso no hay dudas. La conductora número uno de la televisión cumplirá 99 años el próximo 23 de febrero y se convertirá en la primera presentadora que sigue vigente en los medios de comunicación en la Argentina.

Instalada en Mar del Plata donde realiza sus tradicionales programas desde el Costa Galana, La Chiqui disfruta de su tiempo libre y su estadía en La Feliz para recorrer teatros, compartir cenas con amigos y recibir el cariño del público que la sigue hace más de 80 años. En una reciente entrevista con La Nación, Mirtha se refirió a sus días en la costa argentina y se mostró feliz de estar una vez más en ese lugar: “me hace muy feliz hacer mi programa en Mar del Plata”.

image

También se refirió a su cercanía con el público que la acompaña durante décadas y que en cada visita al teatro le hace saber el cariño que le tiene. “Me emociona pensar que, a mi edad, la gente me sigue acompañando, como lo hace desde tantos años. Hasta los chicos me saludan”, contó. Su edad siempre fue un misterio y aunque ella se negó durante varios años a revelarla, cumplirá 99 el 23 de febrero y lo festejará junto a su familia en Buenos Aires con una celebración íntima.

Consultada por su secreto para estar “tan bien”, la conductora reveló que “seguro hay algo genético” y que más allá de eso “llevo una vida sana, descanso y como variado”. “Me gusta salir a la noche, ir al teatro, a comer, encontrarme con mis amigos y, sobre todo, trabajar. No soy anciana, soy una mujer grande y estoy muy bien informada. Escucho radio, miro televisión y leo tres diarios todos los días”, enumeró la diva sobre su rutina que la mantiene más vigente que nunca.

En otro momento de la charla se refirió a cómo ve la situación del país y sin vueltas reconoció que todo es “difícil”. “Falta trabajo, está caro, los sueldos no le alcanzan a la gente, ha habido muchos despidos”, sumó la diva y reconoció que pese a ello “tengo fe”.