Los memes de la eliminación de Lucía de la casa de Gran Hermano

Su salida generó un vendaval de reacciones. No bien se conoció el veredicto, las redes se llenaron de comentarios cruzados, entre quienes celebraron la eliminación y quienes no podían creer que Juan Pablo haya sobrevivido a una semana cargada de polémicas. Como es habitual en cada gala de eliminación, los memes se hicieron presentes rápidamente y se convirtieron en tendencia. La salida de la jugadora no pasó desapercibida en las redes sociales, en las que los usuarios compartieron todo tipo de comentarios de memes.

Los mejores memes de la eliminación de Lucía de la casa

Desde comparaciones con otras expulsiones icónicas hasta chistes sobre el “karma” del juego, los usuarios de X (ex Twitter), Instagram y TikTok convirtieron el momento en una catarata de humor e ironía. Algunos pusieron el foco en la cara de sorpresa de Lucía al escuchar su nombre, mientras que otros celebraron a Juan Pablo como “el más odiado, pero el más votado para quedarse”.

Lucía, que había generado una base de seguidores durante sus semanas en el reality, se despidió entre lágrimas y abrazos. Su recorrido, aunque no exento de conflictos y alianzas estratégicas, había sido visto como uno de los más prolijos en el juego. Sin embargo, en esta edición del programa, las votaciones del público vienen marcando giros inesperados que modifican todo pronóstico.