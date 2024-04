Los memes que estallaron al ver la nueva movida contra Furia en Gran Hermano

Los memes que dejaron los usuarios contra Furia de Gran Hermano

Con una foto de Virginia usando una banda presidencial, un usuario dispuso: “Todo el pueblo argentino, Juliana al 9009”. “Juliana al 9009, se te terminó la joda, pelada”, se sumó otro internauta contra Furia, en medio de la campaña que iniciaron los espectadores de Gran Hermano.

meme furia 1.JPG En las redes, explotaron los memes contra Furia de Gran Hermano.

“Representa lo peor: es violenta, misógina, gordofóbica, clasista, grosera, machista. Perdió su eje, ya no juega bien y tampoco es graciosa. Le llegó su tiempo: Juliana al 9009”, expuso un usuario sobre los defectos de Furia.

meme furia 2.JPG

“¿Estás cagoneada? No importa que mierda diga Ubfal, no importa cuántas veces dividan la gala, el karma de Furia va a ser irse contra todas las mujeres de las cuales no pudo formar un vínculo. Juliana al 9009”, agregó otro internauta.

meme furia 3.JPG

“La única que rompió su relación con Martin fue ella desde que le hizo la fulminante a Denisse y se cansó de negarlo, las mentiras tienen patas cortas como vos. Juliana al 9009”, le reprochó otro fan del certamen.