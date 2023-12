Los recuerdos de la infancia de Pampita: la nena varonera que odiaba las Barbies

La infancia feliz de Pampita en el campo

"Mi papá falleció a mis 6 años y eso hizo que los hermanos seamos muy unidos. Me acuerdo absolutamente todo. Es raro porque uno piensa que los chicos no recuerdan pero yo tengo millones de recuerdos de antes de que falleciera mi papá", aseguró la modelo y jurado del Bailando.

Pampita-y-su-hija-Blanca.jpg Pampita y una foto que la compara con su recordada hija Blanca.

Fue elogiosa de los valores que le inculcaron: "En la la familia de mi papá, la cultura siempre fue muy importante. Siempre nos inculcaron leer, mi abuela fue maestra y directora de colegios, mis tíos, profesores, todos tocaban el piano y tenían los medios económicos y viajaban por el mundo".

“En Doblas era muy libre. Era traviesa y varonera. Me subía a los árboles y estaba sucia todo el día. No era muy ‘femenina’. Nunca tuve una Barbie. Yo asocio todo lo que soy hoy a la libertad, a una infancia súper libre en el interior del país, donde me sentía segura. Salía a jugar y volvía cinco o seis horas después”, recordó.

La pasión por el baile, desde muy chica

En esos años, Carolina Pampita Ardohain no soñaba con ser modelo: quería ser bailarina. Por eso estudió nueve años danza clásica, primero en su pueblo y luego en la capital de la provincia, Santa Rosa. Y todos los fines de año iba a Buenos Aires a rendir un examen en el Instituto del Teatro Colón.

Pampita bailarina.jpg

“Amaba bailar. Yo quería ser bailarina, por esto estudiaba ballet seis días a la semana. No iba a los boliches, porque los sábados a las 8 de la mañana tenía ensayos”, aseguró Pampita. Pero entonces su belleza le abrieron otro camino: fue Reina Nacional del Estudiante y Reina Provincial del Trigo a los 16 años.

Pampitta reina de los esttudiantes.jpg

Luego llegaría su primera aparición en la televisión en un programa deportivo y el viaje, con apenas 500 pesos en los bolsillos, para mudarse con una amiga a un monoambiente en Capital Federal para probar suerte. Sus primeros pasos fueron en un bowling, como promotora y vendedora de ropa en varios locales, con poca plata y cenando galletitas de agua.

El salto a la fama

Fue en uno de esos locales en las Galerías Pacífico, en pleno centro porteño, donde la conoció el agente Pancho Dotto y la convirtió en una de sus top models. El gran salto lo dio cuando, cinco años más tarde, se anotó en un concurso de la revista Gente para elegir a “La chica más linda de la Argentina”.

Pampita no ganó el primer lugar (quedó en tercera), pero la reconocida revista volvió a llamarla para que formara parte de la tapa junto con otras dos modelos: Susana Sadej y Julieta Prandi. Esa tapa hizo que la popularidad de Pampita explotara, y no dejaría de crecer por casi 25 años.

Embed

Del modelaje pasaría a la televisión como notera en El rayo, ganó el Bailando por un sueño en 2008 gracias a sus dotes para el baile y fue jurado de Celebrity Splash y La Academia de Showmatch antes de tener su propio programa: Pampita Online. Hoy, sigue como jurado del Bailando y disfruta dela familia ensamblada que formó con Roberto García Moritán, con quien se casó en 2019.