Lucía Galán contó cuánto peso bajó desde que está en rehabilitación

Ya instalada en la capital española, Lucía no perdió tiempo y comenzó de inmediato su proceso de recuperación. En un video publicado en sus redes sociales, la cantante se mostró optimista y con buen humor, bromeando sobre su nueva rutina: "Acá estoy, mi primer día de recuperación y ya trabajé como loca". Con una sonrisa en el rostro, compartió que había perdido cuatro kilos desde la operación y que estaba enfocada en recuperar la masa muscular y la capacidad respiratoria que había disminuido debido a la cirugía. "¡Soy una genia!", exclamó con orgullo.

El viaje a España también fue una oportunidad para que Lucía disfrutara de la compañía de su hija en un ambiente tranquilo, lejos del ajetreo de su vida cotidiana en Argentina. "Estamos en el aeropuerto rumbo a Madrid. Vino Ro a acompañarme y a pasar unos días conmigo en el viaje", explicó en uno de sus posteos, donde también agradeció los mensajes de apoyo que recibió por parte de sus seguidores.

Lucia Galán 1.jpg Lucía Galán

Cómo lleva su recuperación Lucía Galán

A pesar de la seriedad de la situación, Lucía se mostró decidida a retomar su vida normal lo antes posible. En otro video, mientras caminaba por las calles casi desiertas de Madrid en pleno agosto, la cantante comentaba con humor: "Estamos cruzando la calle y no hay nadie en agosto en Madrid. Estamos yendo al departamento". Vestida con un look casual de deportista, que incluía una remera de The Beatles y lentes de sol, Lucía demostró que su espíritu sigue intacto.

El proceso de recuperación no es solo físico, sino también emocional, y Lucía parece estar enfrentándolo con la misma fortaleza que la ha caracterizado a lo largo de su carrera. Con vistas a los próximos conciertos de Pimpinela programados para octubre, la cantante dejó claro que está enfocada en estar en la mejor forma posible para reencontrarse con su público. "Ya empecé la recuperación hoy. Llegué el viernes y ya empecé, ya tengo músculos, ya bajé cuatro kilos, es tremendo… soy una genia", afirmó en tono jocoso.