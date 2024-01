Lucía de Gran Hermano le dio una cachetada a Rosina y piden su expulsión

El episodio, registrado en un video compartido en redes sociales, muestra a Lucía perdiendo los estribos y propinando una fuerte cachetada a Rosina, quien reaccionó con sorpresa y exclamó: "¡Nena, no me pegues!". A pesar de la gravedad del incidente, los presentes en la escena, incluyendo a Martín Ku, Florencia Cabrera, y Denisse González, no intervinieron y se limitaron a reír.