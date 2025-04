Luciana Salazar mostró una foto de Martín Redrado con Matilda y contó lo peor: "Miserable"

Martin Redrado y Luciana Salazar fueron una de las parejas de las que más se habló cuando estuvieron juntos. Muchas repercusiones hubieron de la mala relación que el entorno de él tenía con la modelo. En realidad, se insistía en que nadie veía con buenos ojos que él estuviera con alguien del perfil de la modelo y ex vedette.

Y así fueron las cosas, las cuáles no terminaron nada bien entre ambos. Y tras varios años de la separación definitiva, la cosa hoy continúa, pero con reclamos por parte de Luli hacia su ex por la cuota alimentaria de Matilda. Hace unos días él había mostrado pruebas en contra de los pedidos de ella, y ahora Luciana volvió a la carga con las contrapruebas que la acredita.

Luciana Salazar salió al cruce en X enojadísima con Redrado

Luciana Salazar Redrado 2.jpg

Tras años de peleas, batalla legal y reclamos mediáticos, la modelo sacó nuevamente a la luz el tema ya que volvió a sentir que al día de hoy, muchos siguen poniendo en duda su palabra. Es que el economista volvió a decir públicamente que no tiene compromiso alguno con la menor porque 'no es su papá', puso en duda el documento del que tanto habla su ex e insistió en que hoy tiene 'una vida plena' junto a su nueva mujer.