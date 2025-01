Luis Majul salió a defender a Javier Milei por la marcha LGBT+

image.png

Además de Luis Majul, otro periodista que se manifestó en la misma línea fue Jonatan Viale, quien también utilizó X para criticar la movilización, impulsada por amplios sectores luego los dichos del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos. "Alberto faja a Fabiola: No marcharon. Alperovich viola a su sobrina: No marcharon. Espinoza abusa de secretaria: No marcharon. Son una joda", escribió el periodista de TN y Radio Rivadavia.

La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista se realizará el sábado 1 de febrero a las 16:00. En la Ciudad de Buenos Aires, el punto de partida será Plaza Congreso, desde donde avanzará hacia Plaza de Mayo. Se prevé que la manifestación se replique en distintas regiones del país. Bajo la consigna "La vida está en riesgo. ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más", la Asamblea Antifascista LGBTIQ+ convocó a movilizarse contra la violencia económica, la persecución política y la represión sexual, llamando a la unidad y la organización en todo el país.

Luis Majul le respondió duramente a Viviana Canosa

Luis Majul le respondió a Viviana Canosa luego de que la conductora lo calificara de "ensobrado" en una entrevista con Puro Show. Consultado por el tema en el programa de streaming de Ángel de Brito, Majul minimizó las declaraciones y aseguró que no le afectan.

image.png

"Yo no quiero ser despectivo, pero no está en mi radar. No está entre mis preocupaciones", afirmó el conductor de La Cornisa.

Además, Majul reflexionó sobre el periodismo y el impacto de las declaraciones públicas: "Nosotros, lo que decimos, ¿es tan importante? No importamos. No es que quiera eludir el debate… me importa un carajo. Hay muchísima gente en este medio que porque se prende esa camarita se marea un poco. Yo no digo que soy perfecto, pero llevo tantos años en esto que me doy cuenta entre esto y la vida misma".