¿Luis Miguel se casó en secreto con Paloma Cuevas? El video que sembró la sospecha

El cantante saludó sonriente cuando salió del restaurante, rodeado de cámaras y fans, pero, en un gesto casi automático, se quitó un anillo del dedo anular de su mano derecha y lo guardó discretamente en el bolsillo de su saco.

Embed

Este acto, que no pasó desapercibido, fue suficiente para que la prensa mexicana comenzara a especular sobre la posibilidad de que el ícono musical haya contraído matrimonio con Paloma, aunque aún no lo haya hecho público.

Otra vez, polémica por la imagen de Luis Miguel

Hace poco, se lo captó en Los Ángeles con un estilo natural, sin maquillaje, lo que provocó comentarios y críticas en las redes sociales. A sus 54 años, Luis Miguel fue fotografiado a la salida del exclusivo restaurante Mr. Chow en Los Ángeles, mostrando un aspecto que llamó la atención de muchos. La imagen, compartida por el programa “Despierta América” de Univisión y replicada por el noticiero “Arriba Argentinos” de El Trece, generó todo tipo de reacciones en la web.

Luis Miguel. Paloma Cuevas.jpg

“¿Qué le pasó a Luis Miguel?” fue una de las preguntas más repetidas, ante una imagen en la que el cantante lucía un rostro visiblemente más pálido de lo habitual, con algunas arrugas destacadas. Comentarios como “Parece Drácula”, “el verdadero Luis Miguel, sin filtros”, “parece una señora”, “ahora sí se ve su edad”, “The walking dead”, “el clon” y “¿Qué le pasó?” inundaron las redes sociales, reflejando el impacto que aún tiene su imagen en el público.

Viajó a España para casarse con Luis Miguel, pero denunció que "la estafaron"

Una mujer que creyó haber hablado durante un año con el músico mexicano y terminó dándole a una persona, que creyó ser el Rey Sol, alrededor de 10 mil dólares en ese tiempo. Sí, la estafaron.

Lógicamente, la historia se viralizó y el mundo entero pudo conocer lo ocurrido con esta mujer, que sufrió al ver que el amor de su vida finalmente no era tal.

“Tonterías he cometido a miles. La gente no puede comprender cómo caí en esto. Yo lo veía venir pero no quería escuchar”, contó Sandy Somarriba, la mujer de 73 años estafada por el falso Luis Miguel, según publica el diario La Voz de Galicia.

Mujercreyó que se casaría con Luis Miguel.jpg La mujer que creyó que se casaría con Luis Miguel y fue estafada. Foto: LMNeuquén.

Sandy legó al aeropuerto de Barajas con la ilusión de la novia que va al altar. Pensaba que se iba a casar con Luis Miguel, puesto que llevaba un año intercambiando mensajes e imágenes en Whatsapp y el chat de Google. El tema es que para cuando llegó a España no estaba Luis Miguel ni su chofer.

Los engaños eran diversos. Desde pagar la aduana de una caja inexistente hasta adelantarle el dinero de un cheque falso que él depositó en la cuenta de ella; todo mediante frases promisorias y engaños que, uno entiende, difícilmente podrían creerse... pero Sandy los creyó.

Muy pronto pasaron de las conversaciones entre una admiradora y su ídolo al enamoramiento, al erotismo, al matrimonio. Supuestamente. Una transformación fraguada en miles y miles de palabras de chat y fotografías. Él incluso le enviaba su miembro viril en erección, recuerda ella, nacida en Nicaragua y establecida en Estados Unidos.

“Me escribió cosas que me llegaban al corazón. Una vez me dijo que el universo se había confabulado para que nos encontráramos”, apuntó Sandy. “Todo el mundo tiene el deseo de que lo amen. Suena un poco estúpido porque él es un cantante muy famoso. Pero pasa. Matt Damon se casó con una persona completamente desconocida”, reflexionó.

En febrero Sandy decidió viajar a España al encuentro del Luis Miguel falso: “¿Tú estarías dispuesta a venirte a España para estar conmigo? Y yo le dije que sí. Me dijo que tenía todo listo para casarnos”. La dura historia de vida de Luis Miguel pareció funcionar para convencer a la señora, aunque el final fue lamentable.