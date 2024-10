Luisana Lopilato mostró su receta especial con la que sorprendió a su mamá

Hace unos meses, Luisana adquirió una freidora de aire con el objetivo de experimentar nuevas recetas en la cocina. Sin embargo, su debut no fue el más exitoso: en su primer intento de preparar salchichas, todo terminó quemado. Lejos de darse por vencida, la actriz decidió seguir probando y perfeccionando sus habilidades, y el Día de la Madre se convirtió en la excusa perfecta para intentarlo nuevamente. Esta vez, el menú elegido fue una sopa que su mamá solía hacerle cuando era chica, una receta que guardaba con mucho cariño en su memoria.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Luisana mostró paso a paso cómo fue preparando la sopa en la Air Fryer. Con el título: "Quédense tranquilos, esta vez no voy a quemar nada", la actriz arrancó su reel, asegurando a sus seguidores que había aprendido de sus errores anteriores. Luego, explicó que quería sorprender a su mamá con un plato especial en su día: “Para el Día de la Madre se me ocurrió sorprender a mi mamá con una sopa deliciosa…”.

A lo largo del video, la actriz fue detallando los ingredientes que utilizó para la receta, que incluía pollo, jugo de limón, condimentos y caldo, aunque aclaró que no seguía las recetas al pie de la letra. “Mi mamá me hacía un montón de sopas cuando era chica, mi mamá y mi abuela”, recordó con nostalgia mientras cocinaba. La preparación se convirtió no solo en una comida, sino en un tributo a los recuerdos familiares que, para Luisana, están asociados con la cocina.

Lopilato 1.jpg Luisana Lopilato y a su mamá

La sorpresa de Luisana Lopilato a su mamá

Una vez que terminó de preparar la sopa, Luisana Lopilato se la llevó a su mamá, Beatriz, quien se encuentra viviendo con ella en Canadá. En el video, se puede ver el momento en que Luisana presenta el plato: “Bueno, mamá, quería sorprenderte con un plato de sopa que hice especialmente para vos”. Beatriz, emocionada, probó la sopa y exclamó: “¡Qué rico!”. Entre risas y cariño, Luisana insistió en saber si su madre estaba satisfecha con el resultado: “Entonces, prueba pasada”, a lo que Beatriz confirmó con una sonrisa: “Sí, qué te parece a vos”.

Junto a este emotivo video, Luisana acompañó el posteo con un mensaje cargado de amor. “De todas las recetas, la mejor es su compañía, siempre con un toque de dulzura”, escribió la actriz, dejando claro que, más allá de los platos que prepare, lo importante para ella es compartir esos momentos con su familia. Además, aprovechó la ocasión para enviar un saludo especial a todas las madres: “¡Feliz día a todas las madres que llenan nuestras vidas de amor!”.