Majo Riera reveló cómo es ser la madre de Lali Espósito

La entrevista comenzó cuando Nacho Otero, periodista del programa, le preguntó a Majo cómo vivió algunos episodios mediáticos intensos en la vida de Lali, como el cruce con el presidente. Con serenidad y orgullo, Majo explicó: “Mirá, yo sé quién es mi hija perfectamente. Entonces, lo que diga otro que no conozco, no me interesa”. Para Majo, su percepción sobre Lali es sólida e inquebrantable, y no se ve afectada por las opiniones ajenas, especialmente cuando conoce la esencia y los valores de su hija.