Maju Lozano contó qué trabajo le dieron por confundirla con Vero Lozano

No es la primera vez que alguien confunde a ambos conductoras. Sin embargo, nunca fue tan grave como la vez que lo hicieron en un trabajo.

No es la primera vez que Maju Lozano debe aclarar que no tiene ningún parentesco con Vero Lozano. A pesar de que ambas son conductoras reconocidas en la televisión argentina y comparten el mismo apellido, su vínculo es puramente casual. Sin embargo, las confusiones han sido una constante en su carrera y, en una reciente entrevista, Maju recordó una insólita anécdota en la que fue contratada por error para un trabajo que, en realidad, estaba destinado a Vero.

Durante su paso por Noche Perfecta (El Trece), la conductora contó el incómodo momento que vivió cuando la llamaron para grabar una publicidad de telefonía celular y, al llegar al estudio, notó algo extraño en la reacción del equipo. “Ay, me re angustia (risas). Llego al lugar, que era un estudio hermoso en Colegiales, y me pareció raro que me fueran a pagar tanta guita”, relató con humor.