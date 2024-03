Manu Urcera habló de todo y de todos y defendió su amor por Nicole Neumann

Sin quedarse callado ni hacer como si no hubiera pasado nada, Urcera agarró el micrófono, brindó una entrevista radial con el programa Agarrate Catalina y apuntó contra todos sobre las acusaciones. "Todas las situaciones que se inventan, lo tomo como que es parte de la época y el momento que vivimos. Sí me molesta cuando a veces se pasan algunos límites, porque obviamente todo invento, todo prejuicio, toda especulación vende ", contó el piloto.

Luego, profundizó: "Pero cuando ya ese vender traspasa cualquier tipo de límite y uno va por cualquier cosa, me molesta obviamente, hay que ponerle un freno. Uno se banca algunas cosas y otras hay que ponerle un freno y tratarlo con quien se deba tratar. Hay una realidad de que en el fondo somos personas y tenemos una familia atrás... Todo tiene un límite ", expresó el deportista.

manu nicole 2.jpg Manu Urcera y Nicole Neumann en el evento realizado el martes por la noche en Capital Federal.

Luego de que Manuel dé las primeras explicaciones sobre lo sucedido, la conductora Catalina Dlugi le refrescó algunos rumores que trascendieron sobre los detalles del casamiento con la modelo donde Urcera habría propuesto "un contrato prematrimonial para preservar los bienes" de su familia y, también, que habría "provocado enojos con sus nenas". En respuesta a lo dicho por la periodista, Urcera fue incisivo: "No tiene mucho sentido, se han inventado tantas cosas en tres años, que si empezamos a repasar cada una vamos a estar cinco horas. No tengo mucho para decir al respecto".

En cuanto a este trascendido, Cubero tomó la palabra sobre lo sucedido. En diálogo con Socios del Espectáculo confirmó que no habló con Urcera: "No, yo no tengo nada que hablar. Yo lo que tengo que hacer es hablar con mi hija, aconsejarla, guiarla. A todas mis hijas, en este caso puntualmente a ella", dijo sobre Indiana, quien vive con él y su pareja Micaela Viciconte hace más de un año.