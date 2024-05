Manu Urcera y Nicole Neumann contaron por qué no tienen intimidad sábados y domingos

manu urcera nicole neumann.jpg Manu Urcera se convertirá en padre junto a Nicole Neumann.

Qué dijo Manu Urcera de los días que no tiene intimidad con Nicole Neumann

Tras comentar que llevaba cero días sin tener sexo, El Pollo Álvarez intervino, muy sorprendido por la impactante confesión de Manu Urcera: “Pero si están embarazados, está de siete meses Nicole. No están más fiacosos”. El piloto admitió que existen solo dos días de la semana, los sábados y los domingos, en los que habitualmente no están juntos

“Pero yo los fines de semana me voy a las carreras. Hay veces que no, que llegás cansado. El domingo te decía cuatro porque me fui el jueves”, admitió el piloto de carreras sobre el tiempo que pasa sin tener intimidad con su esposa cuando viaja para competir, que lo obligan a ausentarse al menos cuatro días de su casa.

El secreto de Nicole Neumann para salir impecable en las fotos

Después de una etapa complicada en medio de las peleas con su ex, Fabián Cubero, y de la distancia que había puesto su hija Indiana, Nicole Neumann vive un momento pleno, casada con el cipoleño Manu Urcera, esperando a su primer hijo, Cruz, y como jurado de uno de los programas más vistos de la TV, “Los 8 escalones”.

Tengo mi perfil favorito que es el derecho, del otro no me pueden sacar. Todo de acá, yo siempre miro para allá, te juro”, dijo Nicole mientras movía la cabeza para que le quede el rostro del perfil que más le gusta mostrar en las producciones como modelo.

Cuando el conductor del programa la felicitó por tener todo claro a la hora de posar, Nicole Neumann contó otro detalle clave a la hora de plantarse en cámara: “¿Viste? Lo tengo re estudiado. Y después, cuando no hay luz de frente y sí de arriba, te marca como la ojera y queda feo. Ahí le digo ‘si hay luz de arriba, no’, sino me sacás ojerosa, no va”.

“Yo canalizo en el trabajo. Me dan vergüenza las fotos personales, como en un cumpleaños, ahí me da más vergüenza. Si ahí me dicen desfilá, ni loca. Ahora, si me subís a una pasarela te desfilo lo que sea”, contó Nicole, quien pese a ello suele subir todo el tiempo fotos personales y con sus hijas y su flamante esposo a las redes sociales.