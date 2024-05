Marcela Kloosterboer contó cuál fue el peor trabajo que hizo en la TV

Pedro conoce a Marcela y siendo una gran actriz de telenovelas le pidió que se emocione en vivo, pero no aparecieron las lágrimas. Todo con mucho humor. Pero después Marcela no pudo contener las lágrimas cuando comenzaron a hablar de recuerdos de su niñez.

Kloosterboer.jpg

“Yo tenía una nena de un año y me llevaba dos horas y media de viaje llegar a la grabación, pero la pasé muy bien y después de ser mamá me volví a encontrar con mi actriz”, dijo Marcela hablando de esa experiencia grabando la tira de Polka donde también trabajó Pedro.

“Donde lo pasé muy mal fue en 'Alma Pirata', cuando leí el libro y el personaje pensé 'qué plomo hacer esto', no la pasé mal, pero no lo disfruté”, explicó.

Marcela Kloosterboer contó cuál fue su peor "novio famoso": "No tengo dudas"

Marcela Kloosterboer está hace 16 años en pareja con Fernando Sieling, un ex jugador de rugby y empresario con quien formó una relación amorosa y establa y una linda familia. Sin embargo, en su pasado tuvo relación con otros personajes de la farándula, y en una entrevista recordó cual fue su peor novio famoso.

image.png

Se trata de Mariano Martínez, con quien se conoció en Son Amores, la telenovela de Adrián Suar que protagonizaron juntos entre 2002 y 2004. Los actores se conocieron en el rodaje de la producción de Pol-ka cuando ella tenía 19 años y él 24. Fue tal el flechazo que rápidamente comenzaron a salir. Sin embargo, no fue todo color de rosa entre ambos.

“Me costó mucho enfrentar a la prensa cuando hacía Son Amores y estaba de novia con Mariano”, comenzó diciendo en diálogo con Socios del espectáculo, ciclo al que estuvo invitada para promocionar su obra de teatro, Radojka. Y siguió: “Recién empezamos a salir y me escondía, no sabía si iba a funcionar o no. Veníamos de otra relación y no queríamos salir en todos lados”.

En ese sentido, remarcó que Martínez salía a bailar con Nicolás Cabré, quien en ese momento era novio de Agustina Cherri -también compañeros en Son Amores-, y que esa situación les generaba cierta incomodidad a ambas debido a la exposición mediática. “Estaba en la cresta de la ola y no era fácil estar con el galancito del momento. Él salía a bailar con Nicolás Cabré y era un quilombo. Por ahí después salía algo en la prensa...”, comentó.

Además, hizo hincapié en algunas secuencias que le parecieron poco agradables. “Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y le decían algo adelante mío. Quieras o no pasaron 15 años y eran otras épocas, y era otro el respeto de mujer a mujer”, explicó.

Finalmente, Marcela contó cómo es su actual relación con Martínez: “No hablo, pero tengo re buena onda. Nos encontramos porque él manda a los hijos al mismo colegio que van los míos”.