Marcela Tinayre contó cuál es la actividad que sigue haciendo con sus ex

La mediática también aseguró que no está en pareja, pero que es amiga de todos los hombres con los que mantuvo romances: “Soy amiga de mis ex. A mi cumpleaños vienen todos. No sé si uno sabe del otro, pero eso es un problema de ellos, a mí me importa muy poco”.

Marcela Tinayre Marcela Tinayre y su mamá Mirtha Legrand

“Mi primer marido, el padre de mis dos hijos mayores, es mi mejor amigo. Todos tenemos un muerto en el ropero. Todos tenemos cosas para echarnos en cara, pero hay que hacerlo en su momento, no envejecer con estigmas que te estén torturando el alma, el corazón y el cerebro. Hay que tener las cosas claras y ser amiga. Una, a medida que va creciendo, quiere vivir más liviana, y vivir años de oro significa sacar de lado los disgustos, las cuentas pendientes”, analizó Marcela.

“Siempre fui una mujer libre”, aseguró Tinayre. Y agregó: “Mis hijos son iguales, de tomar las decisiones con responsabilidad. Toda la vida les he dicho que ellos eran tan libres como cualquiera, pero sepan que lo que hagan va a pesar el doble”.

Sin embargo, declaró que su apertura tiene un límite: “Uno es muy libre hasta cierto punto... ¿Una pareja abierta a esta altura de mi vida, con los hombres maravillosos que he tenido y que tanto he amado y me han amado? ¡De ninguna manera! No lo entiendo. Admiro a quien pueda hacerlo, porque creo en la esencia humana está la bronca, la envidia, los celos, y que no se puede ir por la vida diciendo que nada te importa. ¡Sí te importa! A la larga pesa. Y yo no sirvo para eso”.