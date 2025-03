Marcelo Polino reveló cuáles fueron las últimas palabras de Antonio Gasalla

Gasalla 1.jpg Marcelo Polino y Antonio Gasalla

El último cumpleaños de Gasalla y su inesperada despedida con Marcelo Polino

En diálogo con diversos medios, el periodista recordó aquel momento con emoción: “Hacía mucho tiempo que no hablaba. Le dije: ‘Antonio, feliz cumpleaños, ¿cómo estás?’‚ sabiendo que no hablaba. Y me contestó: ‘Estoy muy bien, ¿y vos?’”.

Su respuesta dejó a todos en la habitación completamente sorprendidos, ya que Gasalla llevaba tiempo sin comunicarse verbalmente. "Quedaron todos helados, fue la última vez que habló y nunca más volvió a hacerlo", relató Polino con tristeza.

Tras celebrar su cumpleaños, el humorista fue trasladado a un centro de rehabilitación, pero el 16 de marzo sufrió una descompensación y tuvo que ser internado nuevamente. Finalmente, falleció el 18 de marzo, dejando un vacío irreparable en la cultura popular argentina.

Gasalla 2.jpg Marcelo Polino y Antonio Gasalla

Un legado imborrable y un adiós cargado de recuerdos

Su velorio se realizó en el Teatro Maipo, escenario en el que cosechó innumerables éxitos a lo largo de su carrera. Allí, su hermano Carlos Gasalla, junto a figuras del espectáculo y fanáticos, le dieron el último adiós.

Marcelo Polino, visiblemente afectado, expresó su deseo de que Gasalla sea recordado con la misma alegría que él transmitía en cada una de sus actuaciones. “Quisiera que lo recordemos con mucha alegría, como fue él, como un genio del humor. En mi caso particular, como alguien de la familia que partió. Voy a tratar de, con el correr de los días, reencontrarme con la risa y esos momentos juntos”, reflexionó el periodista.

La despedida de Antonio Gasalla no solo dejó un profundo dolor entre sus colegas, sino también una ola de mensajes en redes sociales, donde su legado volvió a estar en el centro de la escena. Figuras del espectáculo, amigos y fanáticos compartieron recuerdos de su paso por la televisión, el teatro y el cine, destacando su inigualable talento y su capacidad para hacer reír incluso en los momentos más difíciles.