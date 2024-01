Marcelo Polino reveló la extraña condición por la que no tiene contacto con la naturaleza

Marcelo-Polino.jpg Marcelo Polino habló de todo y contó por qué no pasa tiempo al aire libre.

Qué dijo Marcelo Polino y su contacto con la naturaleza

Marcelo Polino estaba instalado en la terraza, con vista a la Rambla de la ciudad balnearia y, al verlo, la gente se sorprendía. “Paparazzi logró lo que nadie, que dé una nota al aire libre. Cero contacto con la naturaleza. Yo voy del teatro al hotel. Durante el día estoy en la habitación. Es que con dos funciones terminas cenando a las 4 de la mañana”, comentó sobre su ocupada rutina.

Pero además, profundizó sobre la cuestión relacionada a su nulo contacto con la naturaleza. “¿Quién me levanta? No tomo sol. Por ahí entreno un poquito. Mis vacaciones generalmente son a París, me alquilo un departamento y compro las telas para mi ropa y no más que eso. No me gusta el contacto con la naturaleza”, reconoció el periodista, que casi no tiene contacto con el sol y mantiene su blancura todo el año.

marcelo polino casa.jpg Marcelo Polino tiene un gran patio en su casa, pero no pasa mucho tiempo al aire libre.

“No tengo mucha vida que no se vea porque siempre tengo 5 o 6 laburos, la tele, el Bailando y el teatro. Y me gusta estar en silencio en mi casa. Un día que no trabajo me quedo en casa en jogineta y desenchufo hasta la heladera. Siempre fui perfil bajo y de poco salir”, cerró sobre su vida, cuando no está en alguno de sus trabajos.