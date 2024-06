Marcelo Tinelli cambió el look y dos conductores se le rieron en la cara

El conductor se animó a realizarse un jugado cambio de look y las repercusiones no tardaron en llegar.

Marcelo Tinelli se está preparando para viajar a Miami junto con su primo, Luciano "El Tirri" . Sin embargo, antes de subirse al avión, el reconocido conductor del Bailando y director de programación de América TV decidió animarte a un radical cambio de look.

En su cuenta oficial de Instagram, Marcelo decidió compartir un video donde muestra como su peluquero le rapa la nuca. Pero eso no fue todo, ya que el conductor también se animó a teñirse el cabello con un color muy particular y poco común.

El presentador eligió el color fucsia y lo presumió tanto en sus historias como en su "feed" de Instagram, en donde recibió más de 113.000 "Me gustas" y miles de comentarios con distintas reacciones de sus seguidores. Junto a la imagen que subió Marcelo Tinelli antes de viajar junto a su hijo Lolo y su primo El Tirri, el conductor escribió: "Nuevo look para ir a ver junto a Luciano 'El Tirri', a un querido amigo a Miami".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1800556522595905872&partner=&hide_thread=false Listorti, Lussich y Pallares se burlaron del nuevo look de Tin*lli: "Es de viejo ch*to" pic.twitter.com/MxCBdQZMeE — TeleBizarra (@TeleBizarra) June 11, 2024

En ese contexto, las reacciones al nuevo y jugado look de Tinelli no quedaron solamente en las redes sociales sino que también llegaron a la pantalla chica. Para ser más específicos, sus colegas de Canal Trece, José María Listorti, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich opinaron sin piedad acerca de los resultados del paso de Marcelo por la peluquería.

En el debut de Listorti al frente de 100 Argentinos Dice estuvo acompañado por los periodistas especializados en espectáculos. Allí, mostraron el nuevo look de Marcelo y todo fue carcajadas. "Es innovador, está bien", intentó defender José María a su ex jefe mientras que Lussich replicó sin filtros: "no es innovador, es de viejo choto".

Se supo cuál será el futuro de Marcelo Tinelli según las cartas de tarot

El futuro televisivo de Marcelo Tinelli está envuelto en incertidumbre tras su paso como gerente artístico en América TV, donde orientó gran parte de la programación hacia su proyecto, el Bailando 2023. Sin embargo, con el final de este ciclo y la cancelación del programa que iban a conducir Charlotte Caniggia y Cris Vanadía, surgen especulaciones sobre los próximos pasos de Tinelli en la industria.

En este contexto de dudas, surgió un interesante pronóstico de la tarotista Fabiana Aquin en el programa "El impertinente". Cuando se le preguntó si Marcelo podría ser el primer invitado de la nueva temporada de Susana Giménez en Telefe, su antiguo hogar televisivo, Aquin respondió afirmativamente: “Existe la posibilidad”.

Según explicó la tarotista, mostrando la baraja en su mano, “Esta carta está al revés, pero hay cartas al revés que no son malas. Porque va a ir a la ley, pero también están pensando en una figura fuerte del espectáculo. Es muy probable que sea Marcelo Tinelli”.

Además, la posibilidad de que Tinelli se una a La TV Pública antes de su posible privatización fue otro de los puntos abordados. Fabiana Aquin, consultada al respecto, afirmó con seguridad: “Me sale que sí”. La tarotista, mostrando a cámara el naipe que representa "el sostén de la fuerza moral e integridad: equidad, sensatez, moderación, virtud virginidad, o bien la satisfacción por los éxitos alcanzados", concluyó diciendo: “Se va. La justicia derecha es se va”.

Esta revelación de Aquin no solo añade un misterioso aire de anticipación a los movimientos de Tinelli, sino que también deja entrever que su partida de América TV podría estar influenciada por consideraciones más profundas sobre su carrera y el legado que desea construir o continuar. La posibilidad de que regrese a Telefe o se sume a La TV Pública antes de cualquier cambio estructural en la misma, plantea preguntas interesantes sobre el futuro inmediato del "Cabezón" en la televisión argentina.

¿Qué implicaría para Marcelo Tinelli volver a Telefe, donde ya tiene un pasado exitoso, o iniciar un nuevo capítulo en La TV Pública? Estas preguntas quedan en el aire mientras los fanáticos de la televisión y los seguidores de Tinelli esperan ansiosos por respuestas concretas y por ver qué nuevos rumbos tomará la carrera del carismático presentador y productor. Las cartas están sobre la mesa y, como siempre, Tinelli parece estar en el centro de la atención mediática, listo para sorprender con su próximo movimiento.