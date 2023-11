María Becerra contó cómo es como novia y se ganó un título: “La mujer perfecta”

La artista, comprometida con el artista urbano Julián Reininger , conocido como J Rei , contó cómo lleva adelante la convivencia con su novio a quién definió como "el amor de mi vida” . Y admitió que sueña con una gran boda: “Yo soy muy romántica , muy de la vieja escuela en algunas cosas. El llanto de emoción, ponerme el velo y que él me lo saqué, decirnos los votos. Todo eso me gusta”, confesó María.

María Becerra.mp4 En la entrevista que hizo con el Pollo Álvarez para Casino Resort, María Becerra contó cómo es como novia

“Yo con Julián quiero casarme y formar una familia. Tenemos nuestra casa, vivimos juntitos con nuestras perras. Los dos somos muy iguales, funciona nuestra convivencia porque no forzamos situaciones, dejamos que todo fluya respetando los espacios de cada uno”, reconoció María becerra.

La convivencia con J Rei

El Pollo Álvarez quiso saber cómo manejaban un tema crucial entre dos artistas. "¿Y los celos? ¿Sos celosa o él es celoso?", le preguntó. "No, la verdad que no. Imaginate que él es una persona de la noche que toca en boliches todo el tiempo... Yo quiero que él haga su laburo y de hecho me pone contenta que trabaje, que sea tan comprometido", explicó la cantante.

"Yo sé cómo es el ambiente de la noche. Él va a tocar y de repente lo ponen en un camerino donde el dueño del lugar capaz le encajó diez minas adentro. Yo sé que muchas veces pasa eso, porque sé cómo es el ambiente. Pero yo estoy tranquila, duermo tranquila porque lo conozco a él y porque sé que no jode con eso", agregó La Nena de Argentina.

Y reveló qué hace para mantener la paz en convivencia con J Rei: "Si de repente tengo un cumple familia y él me dice 'no tengo mucha energía para ir', no le diría 'es el cumple de mi prima, tenés que venir'. Si no te sentís bien no te voy a obligar a venir o que estés en el cumple con cara de culo. Nos entendemos mucho, nos damos los espacios y queremos que todo fluya, que no haya cosas forzadas", cerró, ganándose el título de "la mujer perfecta".